В Закарпатье прибывают эшелоны с оружием из АТО, на улицах городов - "Грады"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Закарпатскую область продолжает прибывать военная техника и вооружения из зоны АТО, откуда ранее была выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада Вооруженных сил Украины.

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Напомним, личный состав 128-я отдельная горно-пехотная бригада и бойцы инженерно-саперного батальона "Тиса" 21 января в полном составе вернулись из зоны боевых действий на отдых и обновления в Закарпатье.

Фото "Новости Закарпатья" Тяжелые вооружения доставили из зоны АТО в Закарпатье

За последние несколько дней в регион прибыл третий эшелон военной техники из зоны АТО.

Фото "Новости Закарпатья" Тяжелые вооружения доставили из зоны АТО в Закарпатье

Журналисты региональных СМИ сделали фотографию разгрузки боевой техники с железнодорожных платформ на станции города Виноградов. Туда прибыли самоходные артиллерийские установки, пушки, а также установки "Град". Часть техники проезжает по улицам города.

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