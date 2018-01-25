наверх
25.01.201814:16
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Самоделкины". В сети поразились украинскому "чудо-оружию"

    (обновлено: )1104114
    На фотографии, где двое украинских военных делают селфи, пользователи сети заметили необычную установку. Есть предположение, что она собрана из четырех ручных противотанковых гранатометов.
    Украинский военный. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В сети обнаружили селфи с двумя украинскими военнослужащими, на котором также запечатлена некая установка, собранная, по-видимому, из четырех ручных противотанковых гранатометов. На снимок обратил внимание, в частности, журналист Александр Коц.

    Александр Коц в Facebook
    Украинские военные в АТО

    "Это что, небратья по разуму смастерили? Из РПГ, что ли. И как оно стреляет?" — задался он вопросом.

    СМИ сравнили четырехствольный гранатомет с вундерваффе — неким "чудо-оружием".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с швейцарским коллегой Аленом Берсе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Курт Волкер
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?