"Самоделкины". В сети поразились украинскому "чудо-оружию"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В сети обнаружили селфи с двумя украинскими военнослужащими, на котором также запечатлена некая установка, собранная, по-видимому, из четырех ручных противотанковых гранатометов. На снимок обратил внимание, в частности, журналист Александр Коц.

Александр Коц в Facebook Украинские военные в АТО

"Это что, небратья по разуму смастерили? Из РПГ, что ли. И как оно стреляет?" — задался он вопросом.

СМИ сравнили четырехствольный гранатомет с вундерваффе — неким "чудо-оружием".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.