Из плена освобожден украинский военный

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении украинского военного из плена в Донбассе.

Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января в Минске обменялись списками для обмена пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена пленными и ожидают следующего этапа в феврале-марте.

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"Только лично поздравил освобожденного из плена старшего солдата 92-й бригады (вооруженных сил Украины – Ред.) Романа Савкова, которого взяли в плен под Красногоровкой (Донецкая область — Ред.)", — написал Порошенко в среду в Twitter.

Президент сообщил, что поручил провести необходимое медицинское обследование и лечение освобожденного украинца.

Петр Порошенко/Twitter, 24 января 2018

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".