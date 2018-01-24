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    Общество

    Из плена освобожден украинский военный

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (436)

    (обновлено: )15811
    Об освобождении украинского военного Романа Савкова, взятого в плен под Красногоровкой, сообщил президент Петр Порошенко. Он добавил, что поручил провести необходимое медицинское обследование и лечение освобожденного украинца.
    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении украинского военного из плена в Донбассе.

    Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января в Минске обменялись списками для обмена пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена пленными и ожидают следующего этапа в феврале-марте.

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    "Только лично поздравил освобожденного из плена старшего солдата 92-й бригады (вооруженных сил Украины – Ред.) Романа Савкова, которого взяли в плен под Красногоровкой (Донецкая область — Ред.)", — написал Порошенко в среду в Twitter.

    Президент сообщил, что поручил провести необходимое медицинское обследование и лечение освобожденного украинца.

    Петр Порошенко/Twitter, 24 января 2018

    В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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