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    В мире

    В США первая гей-пара военных заключила брак

    (обновлено: )22720
    Брак заключили учащиеся элитной Военной академии США в Вест-Пойнте. На свадебной церемонии влюбленные были в военной форме.
    Первая гей-пара военных в США, которая заключила брак
    nytimes.com

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В элитной Военной академии США в Вест-Пойнте первая гей-пара военных заключила брак.

    Влюбленные познакомилась в этой же академии в 2009 году, пишет nytimes.com.

    Студенты долго не могли признаться друг другу в чувствах из-за политики "Не спрашивай, не говори",запрещающей военным раскрывать свою сексуальную ориентацию.

    "Очень печально, когда у двух людей есть чувства друг к другу, но им запрещают их проявлять", — говорят влюбленные.

    На церемонии молодожены были в военной форме, свадебный торт разрезали саблей, а первый танец исполнили под песню Эдит Пиаф La Vie En Rose.

    nytimes.com
    Первая гей-пара военных в США, которая заключила брак
    nytimes.com
    Первая гей-пара военных в США, которая заключила брак

    Ранее сообщалось, что в ночном гей-клубе в центре Киева охрана избила и ограбила женщину-трансгендера.

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