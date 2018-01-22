В США первая гей-пара военных заключила брак

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В элитной Военной академии США в Вест-Пойнте первая гей-пара военных заключила брак.

Влюбленные познакомилась в этой же академии в 2009 году, пишет nytimes.com.

Студенты долго не могли признаться друг другу в чувствах из-за политики "Не спрашивай, не говори",запрещающей военным раскрывать свою сексуальную ориентацию.

"Очень печально, когда у двух людей есть чувства друг к другу, но им запрещают их проявлять", — говорят влюбленные.

На церемонии молодожены были в военной форме, свадебный торт разрезали саблей, а первый танец исполнили под песню Эдит Пиаф La Vie En Rose.

nytimes.com Первая гей-пара военных в США, которая заключила брак

nytimes.com Первая гей-пара военных в США, которая заключила брак

Ранее сообщалось, что в ночном гей-клубе в центре Киева охрана избила и ограбила женщину-трансгендера.