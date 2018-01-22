На границе с Сирией погиб турецкий военный

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции в сирийском Африне, он скончался в приграничном районе турецкой провинции Килис, сообщил в понедельник генштаб ВС Турции.

"Двадцать второго января в ходе операции "Оливковая ветвь" при столкновении с террористами Рабочей партии Курдистана/Сил самообороны сирийских курдов/ИГ в ходе операции "Оливковая ветвь" в районе Гюльбаба провинции Килис погиб наш военный", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.