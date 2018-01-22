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    В мире

    На границе с Сирией погиб турецкий военный

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (391)

    (обновлено: )6210
    В ходе операции "Оливковая ветвь" при столкновении с террористами Рабочей партии Курдистана/Сил самообороны сирийских курдов/ИГ в ходе операции "Оливковая ветвь" погиб турецкий военный, сообщили в генштабе ВС Турции.
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции в сирийском Африне, он скончался в приграничном районе турецкой провинции Килис, сообщил в понедельник генштаб ВС Турции.

    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr
    Турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь"

    "Двадцать второго января в ходе операции "Оливковая ветвь" при столкновении с террористами Рабочей партии Курдистана/Сил самообороны сирийских курдов/ИГ в ходе операции "Оливковая ветвь" в районе Гюльбаба провинции Килис погиб наш военный", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

    Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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