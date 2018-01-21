Появились кадры уничтожения турецкого танка в Сирии

На видеозаписи, размещенной на YouTube-канале YPG Press Office, виден полет противотанковой ракеты, которую курды запустили по стоявшей на вершине соседнего холма турецкой бронетехнике.

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Как сообщили СМИ, в ходе боев в воскресенье бойцы YPG уничтожили пять турецких танков в разных точках кантона Африн. Также командование организации заявило, что четверо турецких солдат и десять боевиков из поддерживаемых Турцией группировок вооруженной сирийской оппозиции были убиты.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.