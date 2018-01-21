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    Появились кадры уничтожения турецкого танка в Сирии

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (387)

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    Курдские ополченцы разместили видео уничтожение турецкого танка в ходе боев на северо-западе Сирии. Боеприпас попал в цель, после чего на месте удара образовалось облако дыма.
    YPG PRESS OFFICE/Youtube

    На видеозаписи, размещенной на YouTube-канале YPG Press Office, виден полет противотанковой ракеты, которую курды запустили по стоявшей на вершине соседнего холма турецкой бронетехнике. 

    Смотрите также: "Оливковая ветвь" в сирийском Африне: кадры авиаударов Турции

    Как сообщили СМИ, в ходе боев в воскресенье бойцы YPG уничтожили пять турецких танков в разных точках кантона Африн. Также командование организации заявило, что четверо турецких солдат и десять боевиков из поддерживаемых Турцией группировок вооруженной сирийской оппозиции были убиты.

    Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. 

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