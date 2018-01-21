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    При авиаударах ВС Турции по сирийскому Африну погибли 9 человек – источник

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (387)

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    Согласно данным источника, в результате авиаударов погибли шесть мирных граждан, две девушки из женских сил курдских отрядов самообороны (YPJ) и один боец курдских сил самообороны.
    Операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    "Анадолу"

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Девять человек, в том числе шесть мирных граждан, погибли в результате авиаударов ВС Турции по сирийскому Африну, сообщил РИА Новости источник в совете кантона Африн.

    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr
    "Оливковая ветвь" в сирийском Африне: кадры авиаударов Турции

    "В результате авиаударов погибли шесть мирных граждан, две девушки из женских сил курдских отрядов самообороны (YPJ) и один боец курдских сил самообороны. Получается, девять человек погибли и тринадцать ранены", — рассказал собеседник об имеющихся данных за минувшую субботу.

    Курдское агентство Firat ранее сообщило, что курдским ополченцам удалось подбить пять турецких танков в ходе боев в приграничных поселениях. Командование YPG также заявило о ликвидации в районе поселения Бюльбюль десятерых боевиков из отрядов так называемой вооруженной оппозиции и четверых турецких военнослужащих. Со стороны курдов, согласно заявлению, погибли трое ополченцев в ходе боестолкновений в районе поселения Джендерес (Cindirêsê).

    Турецкие СМИ сообщают, что один человек погиб и 32 получили ранения в результате обстрела курдами города Рейханлы провинции Хатай на юге Турции.

    Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 16.00 по Киеву. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне.

    Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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