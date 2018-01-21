Авиаудары Турции по Сирии. От ран скончался мальчик

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Семилетний мальчик Ехья Хемеде Эли получил серьезные ранения в результате турецкой воздушной бомбардировки сирийского города Африн в субботу и скончался в больнице, сообщило курдское агентство Firat.

"Мальчик арабского происхождения не был спасен, несмотря на все усилия медиков, и скончался", — сообщило агентство.

В свою очередь телеканал Rudaw со ссылкой на заявление курдских сил самообороны передает, что девять человек погибли, еще 13 получили ранения в ходе авиаударов турецких сил в Африне.

Уточняется, что среди погибших шесть мирных граждан и три бойца курдских сил самообороны. По данным телеканала, в числе пострадавших только гражданские лица.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16:00 по киевскому времени. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.