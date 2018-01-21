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    Фотоленты

    "Оливковая ветвь" в сирийском Африне: кадры авиаударов Турции

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (382)

    (обновлено: )207
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    Артиллерия ВС Турции
    Турецкие ВВС, операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Пострадавший в результате операции турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция турецких ВВС"Оливковая ветвь" в сирийском Африне
    aa.com.tr
    Операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция "Оливковая ветвь" в сирийском Африне
    "Анадолу"
    Артиллерия ВС Турции
    Артиллерия ВС Турции
    aa.com.tr
    Турецкие ВВС, операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    Турецкие ВВС, операция "Оливковая ветвь" в сирийском Африне
    "Анадолу"
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция турецких ВВС"Оливковая ветвь" в сирийском Африне
    aa.com.tr
    Пострадавший в результате операции турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Пострадавший в результате операции турецких ВВС"Оливковая ветвь" в сирийском Африне
    aa.com.tr
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция турецких ВВС"Оливковая ветвь" в сирийском Африне
    aa.com.tr
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция турецких ВВС"Оливковая ветвь" в сирийском Африне
    aa.com.tr
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция турецких ВВС"Оливковая ветвь" в сирийском Африне
    aa.com.tr

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    Операция турецких ВВС"Оливковая ветвь" в сирийском Африне

    Генштаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африна на северо-западе Сирии. Отряды "Свободной сирийской армии" в свою очередь объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD ("Демократический союз").

    Смотрите также: Появилось видео авиаудара турецких истребителей по территории Сирии

    Операция "Оливковая ветвь" началась в 16.00 по киевскому времени, целью операции является "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета". Как отмечает военное ведомство Турции, атакам подвергаются только "объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению".

    Сообщается о девяти погибших, 13 раненных, скончался мальчик.

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