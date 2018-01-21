"Оливковая ветвь" в сирийском Африне: кадры авиаударов Турции

Генштаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африна на северо-западе Сирии. Отряды "Свободной сирийской армии" в свою очередь объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD ("Демократический союз").

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Операция "Оливковая ветвь" началась в 16.00 по киевскому времени, целью операции является "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета". Как отмечает военное ведомство Турции, атакам подвергаются только "объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению".

Сообщается о девяти погибших, 13 раненных, скончался мальчик.