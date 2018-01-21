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    Турция подверглась ракетному удару с территории Сирии

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (382)

    (обновлено: )41501
    По данным СМИ, удары ракет пришлись по одноименному центру провинции Килис. В результате обстрела один человек получил травмы, повреждены некоторые здания.
    Артиллерия ВС Турции
    aa.com.tr

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Три ракеты выпущены с территории Сирии по турецкой провинции Килис, в результате один человек получил незначительные травмы, передает агентство Anadolu.

    Появилось видео воздушной атаки турецких истребителей по территории Сирии
    канал RT в youtube
    Появилось видео авиаудара турецких истребителей по территории Сирии

    Согласно сообщению, удары ракет пришлись по одноименному центру провинции. По словам источника в силах безопасности, в результате обстрела были повреждены некоторые здания. На место направились правоохранители.

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    Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по киевскому времени. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

    Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.

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