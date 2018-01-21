Турция подверглась ракетному удару с территории Сирии

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Три ракеты выпущены с территории Сирии по турецкой провинции Килис, в результате один человек получил незначительные травмы, передает агентство Anadolu.

Согласно сообщению, удары ракет пришлись по одноименному центру провинции. По словам источника в силах безопасности, в результате обстрела были повреждены некоторые здания. На место направились правоохранители.

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Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по киевскому времени. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.