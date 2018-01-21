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    США призывают Турцию к "скрупулезности" в операции в Африне - госдеп

    (обновлено: )40912
    По словам представителя госдепартамента США Хезер Науэрт, Штаты очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, особенно с бедственным положением мирных граждан.
    Флаги Турции и США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Соединённые Штаты признают право Турции на защиту безопасности, но в рамках закона и соблюдая меры для избежания жертв среди гражданского населения, говорится в заявлении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.

    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr
    "Оливковая ветвь" в сирийском Африне: кадры авиаударов Турции

    Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 16.00 по Киеву. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

    "Соединенные Штаты очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, особенно с бедственным положением мирных граждан, которые сейчас столкнулись с эскалацией боевых действий", — говорится в заявлении.

    "Мы по-прежнему поддерживаем решение проблем в области безопасности Турции в рамках закона и как союзника НАТО и важного партнера в вопросе борьбы с ИГ ("Исламское государство"). Однако мы настоятельно призываем Турцию проявлять сдержанность и обеспечить все меры для того, чтобы ее военные операции оставались ограниченными по масштабам и продолжительности и были скрупулезными, чтобы избежать жертв среди гражданского населения", — отметила представитель госдепа.

    "Мы призываем все стороны сосредоточиться на достижении главной цели победить ИГ. Настало время для великих народов работать вместе, чтобы обеспечить мир и стабильность в Сирии", — заключила она.

    По её словам, эту позицию выразил госсекретарь США Тиллерсон в ходе вчерашнего разговора с турецким и российским коллегами.

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