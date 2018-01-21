Франция требует созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Франция просит созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии, написал в своем официальном аккаунте в Twitter глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

"Сирия: Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН", — написал министр.

В сообщении также говорится, что Ле Дриан "сегодня утром провёл переговоры с турецким коллегой".

"Сирия — прекращение огня везде, полный гуманитарный доступ", — написано в следующем сообщении в аккаунте главы МИД.

В субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 16.00 по Киеву. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позже турецкий премьер Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции.

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Ранее сообщалось, что сирийские войска в Идлибе выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года