Вместо главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который не успевает на встречу в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина) по Донбассу в Мюнхене, будет его представитель, сообщил Павел Климкин.
По информации французского МИД, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудит со своим российским коллегой вопросы безопасности и стабильности в Европе, "особенно ситуацию на востоке Украины".
Источники в американской администрации сообщили, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что нарушает договор по РСМД.
К документу было приложено письмо Ле Дриана и фон дер Ляйен, в котором они сообщают о своей "убежденности в необходимости принятия сильных инициатив в области защиты граждан и ценностей европейской обороны".
Министр призвал к коллективным действиям международного сообщества против ИГ. Глава французского минобороны напомнил, что Франция стала второй страной после США, которая начала оказывать военную помощь иракскому правительству в борьбе против боевиков ИГ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Вместо главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который не успевает на встречу в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина) по Донбассу в Мюнхене, будет его представитель, сообщил Павел Климкин.