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    Жан-Ив Ле Дриан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Глава МИД Украины Павел Климкин
    Глава МИД Франции не примет участие в "нормандской встрече" - Климкин
    13:37 16.02.2018
    367Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Вместо главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который не успевает на встречу в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина) по Донбассу в Мюнхене, будет его представитель, сообщил Павел Климкин.
    Митинг в Париже. Архивное фото
    Франция раскритиковала польский закон о "бандеризме"
    10:44 07.02.2018
    357Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению главы французского внешнеполитического ведомства, польский закон является "неуместным". Жан-Ив Ле Дриан заявил о недопустимости переписывания истории.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Франция требует созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии
    14:09 21.01.2018
    984Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан потребовал прекращения огня и полного гуманитарного доступа на территории Сирии.
    Флаг Франции
    Франция проанализирует предложение РФ по миротворцам - глава МИД
    15:54 08.09.2017
    235Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Россия направила председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины.
    Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
    Главы МИД России и Франции обсудят Украину в Москве
    15:11 06.09.2017
    181Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По информации французского МИД, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудит со своим российским коллегой вопросы безопасности и стабильности в Европе, "особенно ситуацию на востоке Украины".
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый. Жан-Ив Ле Дриан
    Минобороны Франции: если РФ нарушает договор РСМД, надо скорее реагировать
    00:51 18.02.2017
    379
    Источники в американской администрации сообщили, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что нарушает договор по РСМД.
    Колючая проволока на фоне символа Евросоюза
    Франция и Германия подготовили инициативу по оборонной политике ЕС – СМИ
    05:36 12.09.2016
    239
    К документу было приложено письмо Ле Дриана и фон дер Ляйен, в котором они сообщают о своей "убежденности в необходимости принятия сильных инициатив в области защиты граждан и ценностей европейской обороны".
    Ракетный фрегат типа La Fayette (Лафайет) ВМС Франции в Одессе. Архивное фото
    Франция увеличит число военных кораблей в Черном море
    01:15 11.09.2016
    266
    По словам министра обороны Франции Жана-Ива Ле Дриана, в Минобороны Франции планируют увеличить количество кораблей в Черном море, "вскоре в Батуми встанет военный корабль".
    Боевики Исламского государства
    Коалиция за 1,5 года уничтожила 22 тыс боевиков ИГ - Минобороны Франции
    00:38 22.01.2016
    26Военная кампания против "Исламского государства"
    Как заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, нынешнее общее число боевиков "Исламского государства" оценивается в 35 тысяч, 12 из которых являются иностранцами.
    Второй тур региональных выборов во Франции
    Глава минобороны Франции победил на выборах в регионе Бретань
    04:09 14.12.2015
    35
    Согласно официальным данным, Ле Дриан получил 51,41% голосов, кандидат от "Республиканцев" - 29,72%, представитель крайне правого Национального фронта - 18,87%.
    Президент Франции Франсуа Олланд с членами правительства во время минуты молчания в память о жертвах терактов
    Франция обратилась к ЕС за помощью в иностранных военных операциях - СМИ
    11:18 17.11.2015
    319Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал страны Евросоюза увеличить присутствие в месте проведения военных операций за рубежом и попросил поддержать Францию в борьбе с ИГ.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Глава Минобороны: Франция не намерена поставлять оружие Украине
    16:27 04.02.2015
    226
    Необходимо найти политическое решение украинского кризиса, заявил глава министерства обороны Жан-Ив Ле Дриан. Он добавил, что у Франции нет намерения о поставке на этом этапе оружия в Украину.
    Истребитель-бомбардировщик США
    Среди погибших на авиабазе в Испании два греческих пилота и восемь французов
    23:05 26.01.2015
    83
    Среди раненых - десять французов и 11 итальянцев, среди погибших и раненых испанцев нет, сообщил премьер-министр Испании Мариано Рахой.
    Во Франции 10 тысяч военных направляются на патрулирование и охрану объектов
    Во Франции 10 тыс военных направляются на охрану объектов 
    17:06 12.01.2015
    83Франция: террор нарастает
    Президент Франции отдал приказ вооруженным силам принять участие в обеспечении безопасности объектов, которые могут подвергнуться нападению на территории страны.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    "Исламское государство" становится мировой угрозой - министр обороны Франции
    00:38 07.12.2014
    238
    Министр призвал к коллективным действиям международного сообщества против ИГ. Глава французского минобороны напомнил, что Франция стала второй страной после США, которая начала оказывать военную помощь иракскому правительству в борьбе против боевиков ИГ.
    Истребитель. Архивное фото
    Франция разместит в Иордании шесть истребителей для борьбы с ИГ
    17:27 19.11.2014
    49Военная кампания против "Исламского государства"
    Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в Иорданию будут направлены шесть истребителей Mirage.
    Французский военный корабль-вертолетоносец класса Мистраль. Архивное фото
    Работникам верфей Сен-Назер не говорят о решении Парижа по "Мистралям"
    17:14 14.11.2014
    103
    Муниципальный советник города Сен-Назер Готье Буше сообщил, что рабочие, стоящие "Мистарль" на верфях Сен-Назер, не знают что будет с их рабочими местами в случае непоставки корабля России.
    Французский военный корабль-вертолетоносец класса Мистраль. Архивное фото
    Париж подождет до ноября с решением по "Мистралю" - МО Франции
    19:14 28.10.2014
    100Реакция в мире на события в Украине
    Если политические условия не изменятся, президент Франции не даст своего разрешения на передачу "Мистраля" России. Об этом заявил во вторник министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.
    Французский военный корабль-вертолетоносец класса Мистраль. Архивное фото
    Франция примет решение о поставке "Мистралей" в РФ к началу ноября
    02:35 03.10.2014
    48Новые санкции в отношении России.
    Французский министр повторил, что президент Франции Франсуа Олланд выставил условием таких поставок прекращение огня в Украине.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Самолеты ВВС Франции в четверг могут нанести удар по боевикам ИГ в Ираке
    10:13 25.09.2014
    30
    Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французские самолеты пока патрулируют небо над Ираком, но если будет необходимо, то нанесут авиаудары по позициям боевиков ИГ.
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    Глава МИД Украины Павел Климкин
    Глава МИД Франции не примет участие в "нормандской встрече" - Климкин
    13:37 16.02.2018
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    Вместо главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который не успевает на встречу в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина) по Донбассу в Мюнхене, будет его представитель, сообщил Павел Климкин.
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