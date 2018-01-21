Мировые тренды: турецкая операция в Сирии, всемирный "женский марш"

РИА Новости Украина

Турецкая операция в Сирии

ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. По данным генштаба Турции, в бомбардировках в субботу участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.

Тема широко разошлась по мировым СМИ.

Британская газета Guardian напоминает, что турецкая сторона рассматривает курдские силы самообороны (YPG) как "продолжение" запрещенной в пределах самой страны Рабочей партии Курдистана.

Немецкое издание Welt, в свою очередь, обращается к статистике: по ее данным, в Африне действуют 8-10 тысяч бойцов YPG, при этом там проживает 800 тысяч мирных жителей, некоторые из них переселились в Африн из других частей Сирии.

Ранее коалиция во главе с США сообщила, что она приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США. Турция же заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ "сил безопасности".

При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон пояснил, что у США нет намерений по созданию "сил безопасности границы" в Сирии, и отметил, что этот вопрос, возмутивший Анкару, был "неверно представлен".

Нападение на отель в Кабуле

Несколько вооруженных боевиков ворвались в здание отеля Intercontinental Hotel, располагающегося в афганской столице, открыли стрельбу, взяли в заложники гостей и персонал. Операция по освобождению людей длилась более 10 часов, нападавшие вступили в перестрелку с силами безопасности.

Уже в воскресенье, 21 января, представитель МВД Афганистана заявил, что нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле подавлено, было ликвидировано три боевика.

Удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Жертвами атаки стали пять человек, еще шестеро получили ранения.

Один из менеджеров гостиницы, которому удалось выбраться, рассказал, что боевики проникли в отель через кухню, находящиеся внутри люди в панике пытались убежать.

Как уточняет журнал Spiegel, в Intercontinental Hotel часто останавливаются гости из-за рубежа, и в день нападения там, предположительно, проходила конференция. Ответственность за атаку пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок, однако газета Independent полагает, что за ней может стоять террористическая группировка "Исламское государство".

Вдобавок СМИ напоминают о предыдущем вооруженном нападении на этот отель. Оно произошло в 2011 году, жертвами стали 12 человек, были ликвидированы все 9 боевиков, участвовавших в атаке.

Женский марш

Тысячи активисток вышли на улицы 300 городов США и еще почти 90 городов в других странах, в том числе в Испании, Японии, Нигерии. В одном лишь Нью-Йорке, по данным New York Times, собралось 200 тысяч протестующих. Цель у всех демонстраций была одна — борьба с дискриминацией и призыв к равенству.

Как вспоминает деловая Financial Times, в прошлом году в таких мероприятиях приняли участие шесть миллионов человек в 600 городах мира. В нынешнем году женщины объединялись под разными лозунгами: кто-то выступил в поддержку движения #MeToo против сексуального насилия, кто-то просил обратить внимание на самые острые политические вопросы.

Президент США Дональд Трамп, на которого были обращены многие женские взгляды, полные критики, высказался в поддержку женского марша, отметив, что на улице установилась самая подходящая для него погода.

Действительно, найти среди протестующих тех, кто поддерживает Трампа, было сложно. Женщины выкрикивали лозунги и держали плакаты с посвященными ему надписями: "Импичмент 45-го (президента США — ред.)", "Нарциссист".

Кто-то вспомнил даже персонажей саги о Гарри Поттере: "Если Волан-де-Морт — президент, нам нужна нация Гермиона".

К демонстрантам присоединились и знаменитости, их имена перечисляет USA Today: в мероприятиях приняли участие актрисы Алисса Милано, Натали Портман, Виола Дэвис, Азия Ардженто, певица Холзи.

Дональд, наш ближайший друг

Глава британского МИД Борис Джонсон в своей гостевой статье для газеты Telegraph объясняет, почему Великобритания должна приветствовать у себя американского лидера.

По мнению дипломата, Дональд Трамп является самым близким союзником для его страны. Он был избран миллионами американцев, тех самых, которые "приобрели британских товаров на сумму, превышающую 100 миллиардов фунтов, а это более чем вдвое превышает объем продукции, экспортированной в Германию", подсчитал Джонсон.

"Поэтому, когда партия лейбористов выступает против "Америки Дональда Трампа", им стоит вспомнить, что эти свободолюбивые американцы купили 200 тысяч британских машин, в том числе 114 тысяч Jaguar и Land Rover, и помогли удержать на плаву 40 тысяч рабочих мест", — отмечает политик, упоминая далее про инвестиции в британскую экономику и "глубокую приверженность мировой безопасности".

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Ранее в рядах высокопоставленных чиновников страны вышел конфликт. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что британский премьер Тереза Мэй сделала ошибку, передав приглашение Трампу посетить страну с госвизитом. Он сделал это заявление после того, как, по его словам, Трамп "услышал призыв" и отменил рабочий визит в Лондон на открытие нового здания посольства США.

Джонсон позже прокомментировал заявление мэра Лондона, назвав Хана "напыщенным хлыщом".