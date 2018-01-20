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    В мире

    Турция разбомбила в Сирии аэродром, через который США поставляли оружие курдам

    (обновлено: )868140
    Аэродром Минниг был среди 113 целей, намеченных для атаки в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. По данным генштаба Турции, в операции участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.
    Операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    "Анадолу"

    КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. ВВС Турции нанесли удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на военные источники.

    Отмечается, что аэродром Минниг был среди 113 целей, намеченных для атаки в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

    Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по Киеву. Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне.

    По данным генштаба, в операции участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

    Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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