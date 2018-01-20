Турция разбомбила в Сирии аэродром, через который США поставляли оружие курдам

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. ВВС Турции нанесли удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что аэродром Минниг был среди 113 целей, намеченных для атаки в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по Киеву. Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне.

По данным генштаба, в операции участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.