Эрдоган пообещал очень быстро завершить операцию в сирийском Африне

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Операция вооруженных сил Турции в сирийском Африне против вооруженных формирований курдов закончится очень быстро, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы очень быстро закончим эту операцию. Террористы оттуда (из Африна) бегут, а мы все вместе будем их гнать. Их бомбят наши самолеты, сейчас началась наземная операция. Мы проводим операцию для защиты наших границ. Пусть Аллах поможет нашим солдатам", — заявил Эрдоган, выступая в провинции Бурса. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он осудил прокурдскую Партию демократии народов Турции, которая, по его словам, призывает "выйти народ на улицы" в знак протеста против операции в Африне. "Вы не выйдете на улицы, наши силы безопасности вас остановят", — добавил турецкий лидер.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 по Киеву. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, всего были поражены 153 цели. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.