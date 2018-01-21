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    Эрдоган пообещал очень быстро завершить операцию в сирийском Африне

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (385)

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    "Пусть Аллах поможет нашим солдатам", - заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Он осудил прокурдскую партию, протестующую против проведения операции "Оливковая ветвь".
    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил на конференции в Анкаре, Турция
    REUTERS Umit Bektas

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Операция вооруженных сил Турции в сирийском Африне против вооруженных формирований курдов закончится очень быстро, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr
    "Оливковая ветвь" в сирийском Африне: кадры авиаударов Турции

    "Мы очень быстро закончим эту операцию. Террористы оттуда (из Африна) бегут, а мы все вместе будем их гнать. Их бомбят наши самолеты, сейчас началась наземная операция. Мы проводим операцию для защиты наших границ. Пусть Аллах поможет нашим солдатам", — заявил Эрдоган, выступая в провинции Бурса. Трансляцию вел телеканал NTV.

    Он осудил прокурдскую Партию демократии народов Турции, которая, по его словам, призывает "выйти народ на улицы" в знак протеста против операции в Африне. "Вы не выйдете на улицы, наши силы безопасности вас остановят", — добавил турецкий лидер.

    Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 по Киеву. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, всего были поражены 153 цели. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне.

    Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

    Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан уже потребовал созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.
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