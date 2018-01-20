МИД Сирии резко отреагировал на операцию Турции в стране

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Сирийское правительство решительно осуждает нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии, сообщается в заявлении МИД САР.

"Сирийская Арабская Республика решительно осуждает турецкую агрессию на город Африн, который является неотъемлемой частью территории Сирии", — цитирует сирийское национальное агентство САНА.

В МИД заявили, что действия Турции являются очередным шагом в посягательстве на суверенитет Сирии.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по Киеву. Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне.

По данным генштаба, в операции участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.