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    В мире

    МИД Сирии резко отреагировал на операцию Турции в стране

    (обновлено: )20410
    Дамаск решительно осуждает турецкую агрессию на город Африн, который является неотъемлемой частью территории Сирии. В МИД заявили, что действия Турции являются очередным шагом в посягательстве на суверенитет Сирии.
    Митинг в Сирии.
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Сирийское правительство решительно осуждает нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии, сообщается в заявлении МИД САР.

    "Сирийская Арабская Республика решительно осуждает турецкую агрессию на город Африн, который является неотъемлемой частью территории Сирии", — цитирует сирийское национальное агентство САНА.

    В МИД заявили, что действия Турции являются очередным шагом в посягательстве на суверенитет Сирии.

    Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по Киеву. Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне.

    По данным генштаба, в операции участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

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