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    В сирийской погранзоне убили четырех турецких солдат - СМИ

    (обновлено: )10420
    По информации ливанского телеканала, турецких военных убили бойцы курдских сил самообороны - это произошло, когда те пытались проникнуть вглубь сирийской территории.
    Флаг Турции
    flickr.com/ kriskaer

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Бойцы курдских сил самообороны (КСС) убили четверых турецких военнослужащих в пограничной зоне, после того, как те попытались проникнуть вглубь сирийской территории, сообщает ливанский телеканал Аль-Маядин со ссылкой на собственный курдский источник.

    Ранее агентство Anadolu сообщило, что Турция перебросила силы спецназа в районы Хасса и Кырыкхан провинции Хатай.

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    По данным телеканала, бой с турецкими военными, которые продвигались в сопровождении отряда специального назначения, завязался в районе пограничного поселения Бюльбюль, на территории, подконтрольной КСС.

    Ранее генштаб ВС Турции распорядился привести войска на границе в состояние повышенной боеготовности на случай операции в Африне.

    Курдский политик в регионе Рейзан Хеду в свою очередь сообщил в беседе с РИА Новости, что курды в Африне на севере Сирии готовы к обороне в случае начала операции турецких ВС против вооруженных формирований сирийских курдов.

    Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад позже заявил, что сирийская армия ответит соответствующим образом на агрессию Турции на севере страны, а ПВО САР готова сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве Сирии.

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