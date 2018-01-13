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    Турция направила танки на границу с Сирией

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    По данным источника в турецких вооруженных силах, танки были отправлены для усиления пограничных частей. Журналисты засняли группу из пяти танков, которые были погружены на грузовики.
    Флаг Турции
    flickr.com/ kriskaer

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Турция направила колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией — в южную провинцию Хатай, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

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    Источник в турецких вооруженных силах сообщил агентству, что танки были отправлены для усиления пограничных частей.

    Сотрудники самого Anadolu засняли группу из пяти танков, которые были погружены на грузовики.

    В субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, располагающихся на северо-западе Сирии и подконтрольных силам самообороны сирийских курдов (YPG). По словам Эрдогана, США отправили в Сирию для YPG уже 4,9 тысячи грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием. Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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