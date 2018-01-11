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    В мире

    В Турции арестован предполагаемый организатор убийства посла РФ

    (обновлено: )235
    По данным СМИ, подозреваемый с инициалами В.К.А. является членом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского дипломата.
    Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Турецкая полиция арестовала еще одного подозреваемого в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, сообщает в четверг газета Sabah.

    Нападение на посла РФ в Анкаре
    Haaretz.com, twitter
    Убийство в прямом эфире: в Анкаре убит посол РФ в Турции Андрей Карлов

    Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

    Ранее по подозрению в причастности к убийству Карлова в Турции были задержаны пять человек, среди которых трое бывших полицейских, глава издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаш и организатор фотовыставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимур Озкан.

    По данным источников издания, подозреваемый с инициалами В.К.А. является членом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского дипломата. Сообщается, что его уволили с госслужбы за связи с FETO, на некоторое время он был задержан, но впоследствии освобожден. Кроме того, арестованный является пользователем программы ByLock, которая, по версии турецких властей, применяется членами FETO для обмена зашифрованными сообщениями.

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