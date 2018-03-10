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    Андрей Карлов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 52
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    Андрей Карлов. Архивное фото
    Череда задержаний прошла в Турции по делу об убийстве посла РФ
    05:19 13.01.2018
    148Убийство российского посла в Турции
    По делу об убийстве российского посла задержан бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции. Решением суда Анкары гражданин Турции с инициалами Х.К. арестован. Ранее был адержан еще один чиновник.
    Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова
    В Турции арестован предполагаемый организатор убийства посла РФ
    11:01 11.01.2018
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    По данным СМИ, подозреваемый с инициалами В.К.А. является членом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского дипломата.
    Москвичи несут цветы к зданию МИД РФ в связи с гибелью посла России в Турции А. Карлова
    Арестован организатор выставки, на которой убили посла РФ в Турции
    21:32 28.12.2017
    337Убийство российского посла в Турции
    По данным СМИ, Мустафа Тимур Озкан был доставлен на допрос в прокуратуру Анкары, которая выдвинула против него обвинения в причастности к подготовке преднамеренного убийства, после чего суд принял решение о его аресте.
    На месте покушения на посла РФ в Турции Андрея Карлова (лежит на полу)
    В игре про Бэтмена нашли фотографию убитого российского посла
    18:40 06.10.2017
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    Фото посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого в Анкаре в 2016 году, использовали в игре Batman: The Enemy Within. Речь идет о снимке, сделанном сразу после нападения.
    Андрей Карлов. Архивное фото
    В Турции установили предполагаемых заказчиков убийства посла РФ Карлова
    06:39 13.06.2017
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    Прокуратура Турции предполагает, что один из пяти подозреваемых мог стать заказчиком убийства российского дипломата. Все они проживали в отеле, где произошла трагедия.
    На месте покушения на посла РФ в Турции Андрея Карлова (лежит на полу)
    Задержан организатор выставки, на которой был убит посол РФ в Турции
    00:01 19.01.2017
    296
    Задержание организатора фотовыставки было произведено накануне в связи с тем, что Мевлют Алтынташ за несколько дней до убийства российского посла посетил выставочный центр с целью подготовки нападения.
    Посол РФ в Турции Андрей Карлов за несколько мгновений до покушения
    В Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла РФ – СМИ
    17:21 07.01.2017
    258Убийство российского посла в Турции
    Согласно информации, арестованным сотрудникам полиции - Илькеру Эру, Абдулькадиру Ягину, Эрдогану Эрдинчли и Зийе Шехиотглу - предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".
    Убийство российского посла в Анкаре
    Россиянка фигурирует в деле об убийстве посла РФ в Анкаре - СМИ
    16:54 29.12.2016
    2114Убийство российского посла в Турции
    Источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие выявило связь убийцы российского посла с гражданкой России, проживающей в настоящее время в Москве.
    Парасюк об убийстве посла РФ в Анкаре
    Парасюк попытался объяснить, почему назвал убийцу посла РФ "героем" 
    01:32 28.12.2016
    11962Убийство российского посла в Турции
    Народный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк попытался объяснить, почему назвал убийцу российского посла в Турции Андрея Карлова "героем". Подробнее смотрите в видео.
    Убийство российского посла в Анкаре
    Полицейский, убивший посла РФ в Анкаре, пытался стать охранником Эрдогана
    15:04 26.12.2016
    165Убийство российского посла в Турции
    Сестра полицейского, который убил посла, сообщила, что семья решила не принимать его тело. Также она отметила, что их семья не была очень религиозной, но во время учебы в полицейской школе брат изменился.
    Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
    Нападение на посла РФ в Анкаре было спланировано – глава МВД Турции
    22:37 24.12.2016
    195Убийство российского посла в Турции
    Согласно информации, теракты, совершенные в Турции после парламентских выборов в июне 2015 года, и вооруженное нападение на российского дипломата взаимосвязаны и являются цепью единого плана.
    Убийство российского посла в Анкаре
    Убийца Карлова пошел в полицию после того, как дважды не поступил в вуз
    22:42 23.12.2016
    114Убийство российского посла в Турции
    Отец убийцы Исрафир Алтынташ рассказал, что заметил изменения в поведении сына после начала общения с его коллегой Серканом Б. в полицейской академии. Именно тогда сын "сосредоточился на молитвах" и стал "более замкнутым и тихим".
    Панихида по послу России Андрею Карлову. Видео
    Панихида по послу России Андрею Карлову 
    22:21 22.12.2016
    238Убийство российского посла в Турции
    Панихида по послу России Андрею Карлову, убитому террористом в Турции, прошла в четверг вечером в Афинах. В Русскую Посольскую церковь пришли русские, украинцы, греки.
    Отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова
    Фотоитоги 22 декабря: похороны Карлова, снос киосков по-киевски, взрыв в Москве 
    18:16 22.12.2016
    497Убийство российского посла в Турции
    Погибшего посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в четверг на Химкинском кладбище Москвы. Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.
    Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова
    Похороны убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова 
    16:50 22.12.2016
    476Убийство российского посла в Турции
    Погибший посол России в Турции Андрей Карлов похоронен в четверг на Химкинском кладбище Москвы. Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.
    Прощание с послом РФ в Турции Андреем Карловым
    Гражданская панихида по убитому послу РФ в Турции 
    12:20 22.12.2016
    416Убийство российского посла в Турции
    В здании министерства внутренних дел РФ на Смоленской площади в Москве прошла гражданская панихида по погибшему послу России в Турции Андрею Карлову. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Убийство российского посла в Анкаре
    В Анкаре освобождены шесть родственников убийцы посла РФ
    08:44 22.12.2016
    228Убийство российского посла в Турции
    По предварительной информации, отец Алтынташа, его мать, сестра, два дяди и жена одного из них были освобождены после дачи показаний, а оснований для их ареста не нашли.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    Путин и патриарх Кирилл примут участие в церемонии прощания с Карловым
    04:24 22.12.2016
    149Убийство российского посла в Турции
    Отпевание убитого в Анкаре дипломата совершит в Храме Христа Спасителя лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также в церемонии прощания примет участие российский президент Путин.
    Встреча спецборта с телом посла России в Турции А. Карлова
    Журналист New York Daily News отказался извиняться за статью о Карлове
    00:48 22.12.2016
    405Убийство российского посла в Турции
    По мнению журналиста Герши Кунтцмана, убийство посла стало результатом политики РФ, а его убийца был "не террористом, а солдатом". Он также обрушился с критикой в адрес президента РФ Путина.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган: убийца посла РФ в Анкаре связан с организацией Гюлена
    19:49 21.12.2016
    300Убийство российского посла в Турции
    Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Карлов был особенным дипломатом, который никогда не вмешивался во внутренние дела Турции, а его убийца связан с организацией FETO.
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