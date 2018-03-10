По делу об убийстве российского посла задержан бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции. Решением суда Анкары гражданин Турции с инициалами Х.К. арестован. Ранее был адержан еще один чиновник.
По данным СМИ, подозреваемый с инициалами В.К.А. является членом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского дипломата.
По данным СМИ, Мустафа Тимур Озкан был доставлен на допрос в прокуратуру Анкары, которая выдвинула против него обвинения в причастности к подготовке преднамеренного убийства, после чего суд принял решение о его аресте.
Задержание организатора фотовыставки было произведено накануне в связи с тем, что Мевлют Алтынташ за несколько дней до убийства российского посла посетил выставочный центр с целью подготовки нападения.
Согласно информации, арестованным сотрудникам полиции - Илькеру Эру, Абдулькадиру Ягину, Эрдогану Эрдинчли и Зийе Шехиотглу - предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".
Сестра полицейского, который убил посла, сообщила, что семья решила не принимать его тело. Также она отметила, что их семья не была очень религиозной, но во время учебы в полицейской школе брат изменился.
Отец убийцы Исрафир Алтынташ рассказал, что заметил изменения в поведении сына после начала общения с его коллегой Серканом Б. в полицейской академии. Именно тогда сын "сосредоточился на молитвах" и стал "более замкнутым и тихим".
Погибшего посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в четверг на Химкинском кладбище Москвы. Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.
Погибший посол России в Турции Андрей Карлов похоронен в четверг на Химкинском кладбище Москвы. Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".