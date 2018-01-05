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    Макрон сообщил, что мешает Турции сближению с ЕС

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    По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, ситуация с правами человека в Турции не позволяют достичь прогресса в присоединении к ЕС.
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    Президент Франции Эммануэль Макрон
    REUTERS Ludovic Marin/Pool
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Ситуация с правами человека и последствиями попытки госпереворота в Турции не позволяет стране продвигаться в сторону присоединения к ЕС, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Елисейском дворце на совместной пресс-конференции турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert
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    "Недавние события в Турции не позволяют достичь прогресса в присоединении к ЕС", — сказал французский лидер.

    Позднее он выступил с предложением переосмыслить отношения Турции с Евросоюзом — "не в смысле процесса интеграции, но, может быть, в плане партнерства или взаимодействия".

    В свою очередь, Эрдоган заявил, что его страна "устала ждать возможного членства в ЕС".

    "Возможно, нас в итоге вынудят к определенным шагам. Анкара не настроена на постоянные просьбы о принятии в состав Евросоюза", — заявил президент Турции на совместной пресс-конференции.

    Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

    Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

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