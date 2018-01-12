Путин рассказал главредам, что думает о Порошенко, криптовалютах и Сирии

РИА Новости Украина

Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских газет и информационных агентств ответил на самые острые вопросы — от грядущих выборов президента страны и кампании в США до ситуации вокруг КНДР и атаки на российские объекты в Сирии. Глава государства также дал оценку росту интереса к криптовалютам и возвращению рекламы алкоголя в СМИ.

Отношение Путина к большому числу претендентов в предстоящей президентской гонке интересовало редакторов в первую очередь.

По мнению главы государства, это "нормально и хорошо", поскольку подталкивает общество к диалогу и обсуждению проблемных вопросов, но главное в данной дискуссии — соблюдать законные рамки и нормы приличия.

"А в целом все эти кампании при определенных минусах, о которых я только что сказал, все-таки, мне кажется, во благо обществу идут. Поэтому я это приветствую и буду рад увидеть интересные, красивые и полезные (идеи), услышать предложения по развитию страны", — добавил он, пишут РИА Новости.

За этим последовал вопрос про тех, кого не допустили к участию в выборах, в частности, оппозиционера Алексея Навального, и критике Запада.

Акцентируя внимание на Навальном, США в некоторой степени, по словам Путина, "прокололись" в вопросе своих симпатий, поскольку за других отстранённых от кампании они не заступаются.

Российский лидер дал понять, что Москва по-прежнему готова к нормализации отношений с Вашингтоном. Однако, по его мнению, "российская карта разыгрывается внутри политической жизни США, и все время запугивают действующего президента импичментом, в качестве аргумента выдают мнимое вмешательство России".

По словам Путина, реакция США на недостоверную информацию о российском вмешательстве в выборы выглядит острой и агрессивной, в то время как сами Соединенные Штаты постоянно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела других и считают это нормой.

"Если уж они сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами, собственно говоря, стимулируют", — заявил российский президент.

Однако глава государства намекнул, что ситуация не безнадежная, нормализация отношений зависит от американских коллег, это в их национальных интересах, если они, конечно, смогут проявить мужество и здравый смысл.

В ходе дискуссии с главными редакторами были затронуты и вопросы военного сотрудничества. В частности, глава государства поднял тему непростого диалога РФ и США по договору СНВ-3.

Путин рассчитывает на позитив в данном ключе, но отмечает отсутствие у РФ доказательств, что Вашингтон при переоборудовании части носителей в рамках договора не будет их использовать для ядерного оружия.

"Пока таких доказательств у нас нет. И пока это вызывает у нас определенную озабоченность. Но диалог идет, и я надеюсь, что он будет позитивным", — сказал Путин.

На встрече не остались без внимания Донбасс и отношения с соседней Украиной. В ситуации на Донбассе Путин увидел признаки замороженного конфликта: принимать закон о его особом статусе, как и в целом выполнять все минские договоренности Киев явно не заинтересован.

"Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения, минские соглашения в полном объеме, не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе", — заявил президент РФ.

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Отношения между близкими и братскими Россией и Украиной Путин охарактеризовал как ненормальные, но высказал надежду, что после решения вопроса о Донбассе, которое рано или поздно произойдет, они начнут нормализовываться.

В то же время российский лидер сообщил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии.

Главным редакторам удалось узнать некоторые подробности новогоднего отдыха президента. Путин рассказал, что на каникулах несколько дней провел в морозной Сибири, где температура опускалась до минус 33 градусов. Президент отметил, что придерживается традиции встречать Новый год дома.

Комментируя отдых украинского коллеги Петра Порошенко, Путин отметил, что не видит ничего зазорного в том, что главы государств выезжают за пределы своей страны.

"Что касается президента Украины, то я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники, но не считаю, что это зазорно — президенту выехать куда-то за границу и провести там с семьей какое-то время", — сказал он, отвечая на вопрос об отдыхе Порошенко на Мальдивах.

Как считает российский президент, Порошенко "богатый человек и может себе позволить выехать с семьей за границу, в том числе и на Мальдивы, или на какие-то другие острова".

Участникам встречи удалось выяснить и ряд подробностей о попытке атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.

Глава государства дал понять, что Россия знает, кто совершил провокацию в отношении ее военных объектов, при этом соседняя Турция вне подозрений.

Путин указал на тщательное планирование операции: аппараты, при помощи которых террористы собирались атаковать базы РФ в Сирии, были закамуфлированы под кустарное производство, но в то же время имели элементы высокотехнологического характера — системы радиолокации, наведения и сброса боеприпасов.

Инцидент на базе Хмеймим он назвал попыткой разрушить отношения России с партнерами, в частности, с Турцией и Ираном.

На встрече удалось расспросить Путина и о ситуации вокруг Корейского полуострова. Президент РФ выразил мнение, что лидер КНДР Ким Чен Ын "выиграл свою партию" и заинтересован в том, чтобы "ситуацию зачистить, загладить, успокоить".

"Он — грамотный абсолютно, грамотный и зрелый уже политик", — заключил президент.

Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что проблему КНДР нужно решать только через диалог с учетом реалий, также надо убедить КНДР, что ее безопасность будет гарантирована и без ядерного оружия.

В вопросах популярных цифровых платформ Путин указал на определенные риски для России.

По его мнению, страна не должна оказаться "в рабстве" чужих цифровых платформ, которые создаются преимущественно на Западе.

"Мы, в принципе, сейчас работаем над тем, чтобы создать такую платформу единую в рамках Евразийского экономического союза. Нужно это сделать и причем нужно это сделать на справедливой основе, разделяя риски и направления деятельности между всеми участниками так, чтобы мы не были какими-то рабами уже имеющихся платформ, а чтобы создавали собственную. Мы можем это сделать", — заявил он.

Не обошли вниманием и майнинг. По словам Путина, в отношении криптовалют Центробанк ведет себя консервативно, пока это обоснованно, поскольку за криптовалютами нет никакого обеспечения, и служить они могут не средством накопления, а только расчета.

Оценивая риски, Путин заявил, что государство не может допустить повторения такой же ситуации, какая складывалась с обманутыми дольщиками.

Последние макроэкономические показатели, в том числе рост ВВП на 1,6%, инвестиций на 4,2% и инфляция в 2,5%, внушают оптимизм и являются хорошей базой для дальнейшего развития экономики России, но расслабляться нельзя, заявил Путин.

Президент не уточнил, идет ли речь о показателях по итогам 2017 года.

Пока опубликованы лишь данные по инфляции за прошедший год – она находится на историческом минимуме в 2,5%. По предварительной оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ за январь-ноябрь составлял 1,4%.

Воспользовавшись случаем, главные редакторы попросили Путина ослабить меры регулирования рекламы в СМИ. По их мнению, "это даст возможность вздохнуть и печатным СМИ, и электронным, и радио".

"У нас большое событие, чемпионат мира по футболу, приедет много народу. Речь идет о возможности чуть-чуть ослабить регуляции по рекламе алкоголя хотя бы", — предложил редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов.

Президент пообещал подумать.

"Разрешена реклама пива, разрешена реклама вин отечественного производства, произведенных из отечественного продукта, отечественного винограда… То, что вы говорите, не лишено основания, потому что объемы доходов от рекламы сократились в два раза, я знаю об этом, это правда. Хотя мы стараемся сохранить льготы и создать дополнительные… А что там осталось? Водка? Коньяк?.. Хорошо, давайте подумаем (о дополнительных послаблениях)", — сказал Путин, отвечая на эту просьбу.