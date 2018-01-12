Путин похвалил лидера КНДР: Ким Чен Ын выиграл свою партию

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын "выиграл свою партию" и заинтересован в том, чтобы сгладить ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин, оценивая ситуацию вокруг Корейского полуострова в настоящий момент.

"Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров, которая может достичь любой точки практически земного шара, во всяком случае — любой точки на территории его вероятного противника", — сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств, отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию вокруг Корейского полуострова в настоящий момент, в новогодние дни.

Президент России добавил, что теперь Ким Чен Ын заинтересован в том, чтобы "ситуацию зачистить, загладить, успокоить". "Он — грамотный абсолютно, грамотный и зрелый уже политик", — заключил Путин.

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Отношения между двумя частями Корейского полуострова обострились в последние годы из-за острой конфронтации КНДР и США, причиной которой стал отказ Пхеньяна прекращать свои ядерную и ракетную программы. Усиливающиеся санкции со стороны СБ ООН не повлияли на Северную Корею, которая продолжает ядерные и ракетные испытания под предлогом защиты от американской угрозы.