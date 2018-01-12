наверх
12.01.201811:57
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Политика

    Ехануров о предложенных Путиным кораблях из Крыма: металлолом еще с 2014

    Тема:

    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина? (6)

    (обновлено: )64051
    По мнению бывшего премьера Украины Юрия Еханурова, предложенная Владимиром Путиным военная техника "уже вчерашний день, позавчерашний". Для обороны страны это уже не имеет никакого значения.
    Юрий Ехануров
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Военная техника, которая осталась в Крыму после его воссоединения с РФ и которую недавно российские власти предложили Киеву забрать, уже в 2014 году была устаревшим "металлоломом", заявил бывший украинский премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров.

    Читайте также: В Госдуме РФ рассказали о состоянии 20 кораблей украинского флота в Крыму

    "Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году это был металлолом. К сожалению, это все — уже вчерашний день, позавчерашний. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения", – отметил Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Обмен валют
    Курс гривны летит в пропасть