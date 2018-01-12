Ехануров о предложенных Путиным кораблях из Крыма: металлолом еще с 2014

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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Военная техника, которая осталась в Крыму после его воссоединения с РФ и которую недавно российские власти предложили Киеву забрать, уже в 2014 году была устаревшим "металлоломом", заявил бывший украинский премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров.

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"Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году это был металлолом. К сожалению, это все — уже вчерашний день, позавчерашний. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения", – отметил Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии.