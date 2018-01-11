Путин встретился с Медведчуком

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин 10 января провел встречу с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, сообщил Business FM пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ряд СМИ сообщили, что на встрече Медведчук и Путин обсуждали украинскую повестку дня, в частности второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.