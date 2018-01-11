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    Россия

    Путин встретился с Медведчуком

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (429)

    (обновлено: )34151
    О встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука сообщил Дмитрий Песков. По его словам, она прошла 10 января.
    Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
    Associated Press Sergei Grits

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин 10 января провел встречу с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, сообщил Business FM пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Ранее ряд СМИ сообщили, что на встрече Медведчук и Путин обсуждали украинскую повестку дня, в частности второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    Ситуация в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    После обмена пленными ситуация на Донбассе стабилизировалась – спецкор

    В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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