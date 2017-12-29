Пущенные по Хмеймиму ракеты могут быть из Болгарии или Украины — эксперт

РИА Новости Украина

Ракеты, сбитые боевыми расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" на подступах к российской авиационной базе Хмеймим, могли быть куплены Саудовской Аравией в Болгарии либо на Украине и поставлены террористам, прошедшим подготовку на базах США в Сирии, рассказал военный эксперт информационно-аналитического журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Боевики, как сообщило 27 декабря издание "Аль-Масдар", выпустили несколько ракет в сторону российской авиабазы из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. Российский ЗРПК "Панцирь-С1" сбил две из них пушечным и ракетным огнем. Еще одна ракета взорвалась в районе города Джабла в провинции Латакия, не долетев до базы. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва считает обстрел террористами в Сирии российской базы Хмеймим провокацией, направленной на срыв конгресса национального диалога в этой стране.

Wael Al Hussaini / Twitter В Сирии ЗРПК "Панцирь" сбил выпущенные по базе Хмеймим ракеты

Первый зампред комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что к нападению террористов на авиабазу Хмеймим могут быть причастны США. По его словам, атака боевиков стала еще одним подтверждением информации, озвученной Генштабом, что "террористы "Исламского государства" проходят боевую подготовку на американских военных базах в Сирии", пишут РИА Новости.

"Террористы могут использовать, к примеру, снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Им для этого нужна только направляющая — труба. Ракеты могут быть из Болгарии или с Украины. Через Болгарию в Саудовскую Аравию шли потоки вооружения, и градовские снаряды были в номенклатуре", — сказал Леонков.

Он подчеркнул, что "эти снаряды не тульского, а болгарского производства".

"У Болгарии с Саудовской Аравией контракт на поставку вооружения был на сумму порядка двух миллиардов долларов. Там была номенклатура от автоматов до танков, включая снаряды РСЗО "Град", — пояснил эксперт.

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По его словам, что касается американцев, "то они очень хитрые ребята": у них есть "типа союзники", которых США используют для поддержки нужных им сил в регионе.

По мнению Леонова, на Украине происходит то же самое: американцы напрямую вроде бы ничего не поставляют, за исключением снайперских винтовок и противотанковых комплексов. "Остальное — скинулись Литва, Болгария, Канада, через Грузию им что-то придет, Эстония что-то подарит", — считает Леонков.

"Украина одно время распродавала свои запасы. Кстати на Украине работают над тем, чтобы эти неуправляемые снаряды сделать управляемыми и, видимо, продать", — уточнил он.

Леонков полагает, что "провокации, подобные обстрелу Хмеймима, будут продолжаться, пока на территории Сирии остаются военные базы США, где проходят в специальных лагерях диверсионную подготовку террористы".

Противовоздушную оборону российской авиабазы Хмеймим обеспечивает зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1". Дальнюю зону ПВО пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе обеспечивает ЗРС С-300.

ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" (по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound) — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова (входит в ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"). "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. ЗРПК может также осуществлять прикрытие обороняемых объектов от наземных и надводных угроз.