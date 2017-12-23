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    Израильские ВВС атаковали сирийский военный объект на Голанских высотах

    (обновлено: )16202
    По данным СМИ, израильские ВВС нанесли ракетный удар по сирийскому военному объекту в районе Кунейтра на Голанских высотах, обошлось без жертв.
    Военно-воздушные силы Израиля. Архивное фото
    RIA News Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Израильские ВВС атаковали сирийский военный объект в районе Кунейтра на Голанских высотах, жертв нет, сообщает в ночь на субботу ливанское агентство эль-Нашра.

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    По данным агентства, израильские ВВС нанесли ракетный удар по сирийскому военному объекту в районе Кунейтра на Голанских высотах.

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    "Атака ВВС Израиля обошлась без каких-либо человеческих жертв", — сообщает агентство.

    Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. До 1967 года она являлась частью Сирии и была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны. В декабре 1981 года израильский парламент принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Генеральная Ассамблея ООН неоднократно называла эту аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам (одна из последних таких резолюций была принята 1 декабря 2006 года). Принадлежность Голанских высот является основным предметом сирийско-израильского конфликта.

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