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    Болгария

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 229
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    Визит Патриарха Кирилла в Болгарию. День первый
    Посольство Украины назвало слова патриарха Кирилла "провокацией"
    22:54 02.03.2018
    1232
    Патриарх Кирилл заявил в эфире болгарского ТВ, что в Донбассе идет "гражданская война". Посольство Украины в Болгарии раскритиковало это утверждение.
    Флаги России и ЕС
    Пересмотр санкций ЕС к РФ требует полного выполнения "Минска" – Евросоюз
    21:47 08.01.2018
    512
    Постоянный представитель Болгарии при ЕС Димитер Цанчев отметил, что полное выполнение минских соглашений всеми сторонами является важным условием изменения отношений ЕС с Россией.
    Флаг Болгарии
    В Болгарии в трех регионах намерены голосовать за отделение к Румынии
    10:08 05.01.2018
    250Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Местные активисты заявили, что одной из причин инициативы голосования является высокий уровень коррупции, а также людей не устраивает уровень безработицы.
    Военный эксперт информационно-аналитического журнала Арсенал Отечества Алексей Леонков
    Пущенные по Хмеймиму ракеты могут быть из Болгарии или Украины — эксперт
    17:53 29.12.2017
    2853
    Боевики выпустили несколько ракет в сторону российской авиабазы из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. Российский ЗРПК "Панцирь-С1" сбил две из них пушечным и ракетным огнем.
    Самолет МиГ-29. Архивное фото
    Украина заблокировала договор Болгарии и России на ремонт истребителей
    11:51 21.12.2017
    1445США - Россия: санкции преткновения
    По информации Минобороны Болгарии, сделка с РСК "МиГ" будет отложена на 3-4 месяца, а деньги возвратятся в болгарский бюджет. "Укроборонпром" подал жалобу с единственной целью - заблокировать сделку.
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    Румыния и Болгария однозначно войдут в Шенген - Юнкер
    16:56 08.11.2017
    237
    Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.
    Министерство образования и науки Украины
    У болгарского меньшинства нет претензий к закону Украины об образовании
    06:45 12.10.2017
    406Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Посол Болгарии в Украине Красимир Минчев заявил, что "школы с обучением на болгарском уже давно работают по правилам, которые прописаны в нынешнем законе".
    Европейский квартал в Брюсселе
    Европарламент призвал Совет ЕС принять Болгарию и Румынию в Шенген
    13:58 04.10.2017
    561
    Юридически обязывающая директива ЕП призывает Совет ЕС "быстро приступить к принятию решения" о вхождении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.
    Флаг Болгарии
    Болгария будет внимательно следить за реформой образования в Украине – МИД
    16:19 26.09.2017
    251Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Болгарский МИД заявил, что "забота о соотечественниках, проживающих в Украине, всегда имела особую значимость для Болгарии; там проживают более 200 тысяч граждан Украины болгарского происхождения".
    Митинги протеста в Македонии
    Новые болгары. Македонцы массово меняют национальность
    15:07 22.09.2017
    533
    Ирония судьбы состоит в том, что на протяжении 20 века македонцы потратили немало усилий, чтобы доказать, что являются самостоятельным народом со своим языком, а не эллинизированными болгарами.
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
    Юнкер: пора включить Румынию и Болгарию в Шенген
    11:24 13.09.2017
    226
    По словам председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, если ЕС собирается укрепить внешние границы, то сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону.
    Пакет с патронами
    Пакет с патронами нашли у посольства Болгарии в Киеве
    19:19 09.09.2017
    117Днепр, Львов: взрывные события
    Пакет с патронами был найден на тыльной стороне у забора дипучреждения. Как удалось установить, что в пакете находятся боеприпасы в большом количестве (калибра 7,62 миллиметра).
    Флаг ДНР на празднике в Болгарии
    На празднике в Болгарии развернули флаг ДНР
    10:27 29.08.2017
    1035
    Посол Украины назвал инцидент с флагом ДНР "грязной провокацией". По его словам, он рассматривает это, "как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю".
    В Болгарии загорелся автобус с российскими туристами
    В Болгарии загорелся автобус с российскими туристами
    08:55 28.07.2017
    413
    На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Пассажиры, следовавшие в аэропорт г. Бургас, были оперативно пересажены в другой автобус, чтобы не опоздать на рейс.
    Флаг Болгарии
    Болгарский телеканал извинился за карту Украины без Крыма
    13:28 22.07.2017
    152
    Как сообщил украинский посол в Болгарии Николай Балтажи, комментируя инцидент, попытки посягательства на территориальную целостность Украины обречены на провал.
    Мирча Луческу
    Луческу отказался возглавить болгарский "Лудогорец" – СМИ
    10:37 21.07.2017
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    Мирча Луческу и руководство "Лудогореца" не смогли договориться о финансовых условиях контракта. Луческу хотел получать минимум три миллиона евро.
    Появились кадры учений НАТО в Болгарии. Видео
    Появились кадры учений НАТО в Болгарии 
    06:33 18.07.2017
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    На полигоне Корен в Болгарии проходят тактические учения Peace Sentinel в рамках манёвров НАТО Saber Guardian 2017. На учениях используются боевые патроны.
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии 
    05:10 12.07.2017
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    Многофигурные композиции – дело рук неутомимых мастеров из разных стран мира. Для работы над песчаными шедеврами в Болгарию приезжают художники из Англии, Португалии, Германии, Польши, США, Нидерландов и даже из Австралии.
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    ВВС Украины примут участие в учениях Shabla-2017 в Болгарии
    16:01 11.07.2017
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    По данным Министерства обороны, в учениях Shabla-2017 в Болгарии от воздушных сил Украины будут участвовать около 80 военных и два самолета военно-транспортной авиации.
    Загранпаспорт
    Европейская автобусная компания отказывается возить украинцев по безвизу
    18:03 25.06.2017
    1660Европа открывает для украинцев свои границы
    Согласно информации, в автобус не пустили 12-летнюю пассажирку с биометрическим паспортом, в котором не было визы. Проводница свое решение объяснила тем, что в компании "свои законы".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Визит Патриарха Кирилла в Болгарию. День первый
    Посольство Украины назвало слова патриарха Кирилла "провокацией"
    22:54 02.03.2018
    1232
    Патриарх Кирилл заявил в эфире болгарского ТВ, что в Донбассе идет "гражданская война". Посольство Украины в Болгарии раскритиковало это утверждение.
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