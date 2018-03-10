Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.
Посол Украины назвал инцидент с флагом ДНР "грязной провокацией". По его словам, он рассматривает это, "как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю".
Многофигурные композиции – дело рук неутомимых мастеров из разных стран мира. Для работы над песчаными шедеврами в Болгарию приезжают художники из Англии, Португалии, Германии, Польши, США, Нидерландов и даже из Австралии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".