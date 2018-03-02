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    Посольство Украины назвало слова патриарха Кирилла "провокацией"

    (обновлено: )749112
    Патриарх Кирилл заявил в эфире болгарского ТВ, что в Донбассе идет "гражданская война". Посольство Украины в Болгарии раскритиковало это утверждение.
    Визит Патриарха Кирилла в Болгарию. День первый
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Посольство Украины в Болгарии назвало "антиукраинской провокацией" высказывания патриарха Русской православной церкви Кирилла в эфире Болгарского национального телевидения о том, что в Донбассе идет "гражданская война". Об этом говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте посольства.

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    "Посольство Украины в Республике Болгария возмущено антиукраинскими высказываниями патриарха РПЦ Кирилла в эфире программы "Още от деня" Болгарского национального телевидения 1 марта. Утверждение патриарха о "гражданской войне" в Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию", — сказано в комментарии посольства.

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    В диппредставительстве также заявили, что Болгарское национальное телевидение было использовано как трибуна для антиукраинских заявлений.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. 

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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