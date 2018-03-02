Янукович: закон о реинтеграции Донбасса - это закон о продолжении войны

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Принятый Украиной закон о реинтеграции Донбасса полностью исключает выполнение Минских соглашений, заявил бывший президент Украина Виктор Янукович во время пресс-конференции в ТАСС.

Смотрите также: Пресс-конференция Виктора Януковича. Онлайн

По его словам, это закон о продолжении войны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что деградация социально-экономического и политического положения в Украине не дает возможности руководству этой страны активно действовать по реализации "минских соглашений".