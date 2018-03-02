наверх
02.03.201812:48
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Политика

    Янукович: закон о реинтеграции Донбасса - это закон о продолжении войны

    (обновлено: )45132
    Как отметил бывший президент Украины, закон о реинтеграции Донбасса полностью исключает выполнение Минских соглашений по ситуации на востоке Украины.
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Принятый Украиной закон о реинтеграции Донбасса полностью исключает выполнение Минских соглашений, заявил бывший президент Украина Виктор Янукович во время пресс-конференции в ТАСС.

    Смотрите также: Пресс-конференция Виктора Януковича. Онлайн

    По его словам, это закон о продолжении войны.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что деградация социально-экономического и политического положения в Украине не дает возможности руководству этой страны активно действовать по реализации "минских соглашений".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Запуск буровой установки на Шебелинском газовом месторождении
    "Победа" в Стокгольме равна дефициту газа
    Газовая конфорка
    Украина остановилась в снежных заносах
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Николай Скорик. Архивное фото
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы