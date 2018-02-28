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    В ГПУ отреагировали на пресс-конференцию Януковича

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    По словам прокурора ГПУ Руслана Кравченко, анонсированная пресс-конференция в очередной раз подтверждает, что обвиняемый осведомлен о ходе судебного процесса в отношении него, а это значит, что заочный процесс законный и не нарушает прав человека.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Прокурор Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко заявляет, что обвиняемый в государственной измене Виктор Янукович своей пресс-конференцией в Москве поможет обвинению, заявил обвинитель в Оболонском райсуде Киева.

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    "Обвиняемый Янукович помогает стороне обвинения данными выступлениями. Конечно, мы будем собирать информацию относительно выступления", — сказал Кравченко.

    Он добавил, что анонсированная пресс-конференция в очередной раз подтверждает, что обвиняемый осведомлен о ходе судебного процесса в отношении него, а это значит, что заочный процесс законный и не нарушает прав человека.

    "Заочный процесс проходит в соответствии с законодательством Украины и нормами европейскими по правам человека. И никаких нарушений нет, потому что одним из оснований для осуществления специального судебного производства является то, что обвиняемый должен быть осведомлен об осуществлении судебного процесса относительно него. Это (пресс-конференция – ред.) и есть подтверждение. Не первое", — подытожил Кравченко.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович собирается дать пресс-конференцию, которая пройдет в Москве, 2 марта, в российском государственном агентстве "ТАСС".

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