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    Манафорт платил европейским политикам от лица партии Януковича - следствие

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    Арест Манафорта: украинский след (187)

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    Обвинительное заключение содержит утверждение, что Пол Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в США".
    Пол Манафорт
    CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил дополнительные обвинения экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту — в выплате в 2012 году больших сумм бывшим высокопоставленным европейским политикам от имени правящей тогда в Украине Партии регионов, лидером которой являлся экс-президент Виктор Янукович.

    Пол Манафорт
    AP Photo/Mary Altaffer
    Грядет камнепад. Манафорт и Гейтс - американский украинский след

    Манафорт ранее был обвинен в мошенничестве и отмывании десятков миллионов долларов. Его деловой партнер Рик Гейтс в пятницу признал себя виновным по части обвинений, которые были ему предъявлены вместе с Манафортом.

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    Обвинительное заключение, с которого суд в пятницу, 23 февраля, снял запрет на публикацию, содержит утверждение, что Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в Соединенных Штатах".

    Согласно обвинительному заключению, Манафорт потратил на эти цели не менее 2 миллиона евро. Каким именно политикам пересылались средства, в обвинительном заключении не сказано.

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    В конце прошлого года Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

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