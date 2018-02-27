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    Россия

    Янукович собирает пресс-конференцию

    (обновлено: )886151
    Как говорится в анонсе, "Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане", а также судебном процессе, инициированном киевскими властями".
    Виктор Янукович
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович собирается дать пресс-конференцию, сообщает "Радио Свобода".

    Отмечается, что она пройдет в Москве, 2 марта, в российском государственном агентстве "ТАСС".

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    "Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане", а также судебном процессе, инициированном киевскими властями", – говорится в анонсе.

    Ранее Янукович заявлял, что решение Печерского суда Киева о заочном досудебном расследовании дела о массовых убийствах активистов на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года является незаконным.

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