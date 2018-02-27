Янукович собирает пресс-конференцию

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович собирается дать пресс-конференцию, сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что она пройдет в Москве, 2 марта, в российском государственном агентстве "ТАСС".

Смотрите также: Суд над Януковичем стал началом армагеддона для власти — Якубин

"Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане", а также судебном процессе, инициированном киевскими властями", – говорится в анонсе.

Ранее Янукович заявлял, что решение Печерского суда Киева о заочном досудебном расследовании дела о массовых убийствах активистов на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года является незаконным.