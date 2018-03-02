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    Пресс-конференция Виктора Януковича: ключевые заявления экс-президента

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    Бывший президент Украины проводит пресс-конференцию, на которой намерен рассказать "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Бывший президент Украины Виктор Янукович 2 марта проводит пресс-конференцию в российском государственном агентстве "ТАСС".

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    Как было сказано в анонсе пресс-конференции, "Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане", а также судебном процессе, инициированном киевскими властями".

    Пресс-конференция Януковича началась с задержкой на 30 минут. В начале журналистам показали отрывки фильма итальянских журналистов о грузинских снайперах на Майдане.

    В своем выступлении и отвечая на вопросы журналистов Виктор Янукович заявил, что закон о реинтеграции Донбасса — это закон о продолжении войны.

    Кроме того, бывший президент Украины намерен обратится к США и РФ по урегулированию конфликта в Донбассе.

    Напомним, что 28 февраля провел пресс-конференцию действующий президент Украины Петр Порошенко. Глава государства ответил на 22 вопросов.

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