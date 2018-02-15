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    Коваль: Янукович помешал ввести военное положение для защиты Крыма

    (обновлено: )132418
    B.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль сообщил, что весной 2014 года обсуждался вопрос эвакуации семей военных и других гражданских, потому что боялись за их жизнь.
    Михаил Коваль
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович не утвердил стратегический план военных мероприятий, что позже помешало Александру Турчинову ввести военное положение для защиты Крыма.

    Бывший министр обороны Украины Михаил Коваль дал показания в суде по делу о госизмене Виктора Януковича
    Видео Генеральная прокуратура Украины
    Бывший министр обороны дал показания в суде по делу Януковича

    Об этом в четверг на допросе по делу о государственной измене Януковича рассказал и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль.

    "Операция спонтанно не проводится. Предварительно готовятся войска, средства, боеприпасы, санитарное обеспечение для эвакуации людей. Это большой комплекс мероприятий, а не аля-улю, мы победили", — сказал он.

    По словам свидетеля, этот комплекс мероприятий готовится заранее, еще в мирное время, когда идет стратегическое планирование, сообщает "Украинская правда".

    "Этого стратегического планирования не было вообще, верховный главнокомандующий (тогда Виктор Янукович — ред.) не утвердил его. На основании чего армия могла вдруг подготовиться и ввести военное положение? К чему бы оно привело?" — говорит Коваль.

    Он отметил также, что существующие в то время подразделения не могли провести "спецоперацию по освобождению Крыма", поскольку не хватало ни сил, ни средств, а также был страх за жизни взрослых и детей, которыми прикрывались казаки и другие "зеленые человечки" во время захвата военных частей ВСУ".

    "Мы боялись за их жизнь, их тогда толкали вперед. Кругом пишут "вежливые человечки"… Вот их "вежливость"!"- возмущается Коваль.

    Свидетель добавил, что тогда обсуждался вопрос эвакуации семей военных и других гражданских, потому что боялись за их жизнь.

    Он отметил, что из Крыма удалось вывести очень мало людей, военных, поскольку большая часть из них изменила присяге и решила остаться в Крыму.

    "Почему так случилось? Потому что большинство из них хотели остаться со своими семьями на полуострове, не хотели их бросать, у кого-то были свои интересы там", — рассказал Коваль.

    Бывший глава МО добавил, что на материковую Украину вернулись около 6 тысяч военных из 20 тысяч. А также удалось вывезти часть кораблей и другую технику.

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