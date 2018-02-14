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    Янукович, Арбузов и Курченко вынашивают планы по дискредитации ГПУ - Енин

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (722)

    (обновлено: )3110
    Заместитель генерального прокурора Евгений Енин утверждает, что на недавней встрече представителей беглых чиновников "обсуждали пути противодействия прогрессу расследований ГПУ относительно преступной деятельности "режима Януковича"".
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший чиновники Сергей Арбузов, Александр Клименко вместе с бизнесменом Сергеем Курченко намеревались дискредитировать расследование некоторых дел Генеральной прокуратуры Украины посредством подконтрольных им СМИ. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
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    По его данным, недавно в России имела место встреча представителей бывшего Виктора Януковича, Сергея Арбузова и беглого бизнесмена Сергея Курченко, которые "обсуждали пути противодействия прогрессу расследований ГПУ относительно преступной деятельности "режима Януковича"".

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    "По результатам встречи беглецами согласованы шаги по дискредитации прогресса расследования по делам в отношении холдинга UMH, так называемых "вышек" Бойко, спецконфискации путем информационных вбросов через ряд подконтрольных СМИ", — написал Евгений Енин на своей странице в Facebook.

    Заместитель генпрокурора пояснил, что по состоянию на данный момент расследование вышло на "святая святых" – на операции с корреспондентскими счетами украинских банков в европейских и других странах и на легализацию похищенных бюджетных средств и иных активов, полученных преступным путем.

    "Несмотря на это Генпрокуратура надеется совместно с нашими международными партнерами достичь дальнейших существенных результатов в возвращении активов в бюджет Украины в этом году", – добавил Енин.

    Facebook Евгения Енина
    Комментарий замгенпрокурора Евгения Енина

    В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

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    Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко исключил бывшего главу своей администрации Бориса Ложкина из Национального инвестиционного совета вскоре после того, как с ними связались журналисты телеканала Al Jazeera, чтобы получить комментарии о продаже в 2013 году медиахолдинга UMH беглому бизнесмену Сергею Курченко.

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