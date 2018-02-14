Янукович, Арбузов и Курченко вынашивают планы по дискредитации ГПУ - Енин

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший чиновники Сергей Арбузов, Александр Клименко вместе с бизнесменом Сергеем Курченко намеревались дискредитировать расследование некоторых дел Генеральной прокуратуры Украины посредством подконтрольных им СМИ. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

По его данным, недавно в России имела место встреча представителей бывшего Виктора Януковича, Сергея Арбузова и беглого бизнесмена Сергея Курченко, которые "обсуждали пути противодействия прогрессу расследований ГПУ относительно преступной деятельности "режима Януковича"".

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"По результатам встречи беглецами согласованы шаги по дискредитации прогресса расследования по делам в отношении холдинга UMH, так называемых "вышек" Бойко, спецконфискации путем информационных вбросов через ряд подконтрольных СМИ", — написал Евгений Енин на своей странице в Facebook.

Заместитель генпрокурора пояснил, что по состоянию на данный момент расследование вышло на "святая святых" – на операции с корреспондентскими счетами украинских банков в европейских и других странах и на легализацию похищенных бюджетных средств и иных активов, полученных преступным путем.

"Несмотря на это Генпрокуратура надеется совместно с нашими международными партнерами достичь дальнейших существенных результатов в возвращении активов в бюджет Украины в этом году", – добавил Енин.

Facebook Евгения Енина Комментарий замгенпрокурора Евгения Енина

В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко исключил бывшего главу своей администрации Бориса Ложкина из Национального инвестиционного совета вскоре после того, как с ними связались журналисты телеканала Al Jazeera, чтобы получить комментарии о продаже в 2013 году медиахолдинга UMH беглому бизнесмену Сергею Курченко.