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    Политика

    Силовики будут быстрее получать информацию от Интерпола - ГПУ

    (обновлено: )213
    Как сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, отныне украинским правоохранителям не надо ждать несколько лет для получения информации из США, Великобритании, Сингапура, Интерпола.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины установила контакт с Международным антикоррупционным координационным центром, что позволит ускорить обмен информацией в сфере противодействия коррупции, сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

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    "Отныне украинским правоохранителям не надо ждать несколько лет для получения информации из США, Великобритании, Сингапура, Интерпола и так далее — генпрокуратура установила контакт с Международным антикоррупционным координационным центром (Лондон)", — написал Енин на своей странице в Facebook.

    Он также сообщил, что указанная структура объединяет представителей ряда государств и институтов "с целью ускорения обмена информацией в сфере противодействия большой коррупции".

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина входит в первую десятку стран по количеству запросов и ответов по базе Интерпола.

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