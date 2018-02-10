Силовики будут быстрее получать информацию от Интерпола - ГПУ

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины установила контакт с Международным антикоррупционным координационным центром, что позволит ускорить обмен информацией в сфере противодействия коррупции, сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Отныне украинским правоохранителям не надо ждать несколько лет для получения информации из США, Великобритании, Сингапура, Интерпола и так далее — генпрокуратура установила контакт с Международным антикоррупционным координационным центром (Лондон)", — написал Енин на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что указанная структура объединяет представителей ряда государств и институтов "с целью ускорения обмена информацией в сфере противодействия большой коррупции".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина входит в первую десятку стран по количеству запросов и ответов по базе Интерпола.