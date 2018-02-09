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    Политика

    ГПУ подтвердила задержание беглого экс-нардепа

    (обновлено: )200
    Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила РИА Новости, что Александр Шепелев был задержан 8 февраля недалеко от Киева. По данным СМИ, правоохранители применили к нему силу при задержании.
    Александр Шепелев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Украине экс-депутата Верховной Рады Александра Шепелева, подозреваемого в хищении госсредств в особо крупных размерах, заявила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Верховная Рада, 6 февраля 2018
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    О задержании Шепелева недалеко от Киева сообщили ряд СМИ. Говорилось, что при его задержании правоохранители применили силу.

    "Вчера Шепелев был задержан на территории Украины", — заявила Сарган.

    При этом она не сообщила подробностей.

    В пресс-службе Печерского районного суда Киева РИА Новости сообщили, что уже поступило ходатайство об избрании Шепелеву меры пресечения. "Ходатайство в суд уже поступило, избран следственный судья. Сейчас решается, когда будет назначено заседание по его рассмотрению", — сказали в пресс-службе.

    Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.

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