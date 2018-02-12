В организации расстрелов на Евромайдане подозревают 6 человек - ГПУ

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В организации расстрелов на Евромайдане зимой 2014 года подозревают 6 человек.

Об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов.

По словам Симонова, в качестве организаторов в деле о расстрелах на Майдане фигурируют шесть человек, в том числе бывший президент Виктор Янукович.

"Это бывший глава СБУ Александр Якименко, его заместитель Владимир Тоцкий, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместители Петр Федчук и Виктор Ратушняк", — цитирует РБК-Украина прокурора.

По словам Симонова, следствие получило разрешение на заочное расследование в отношении Якименко, Тоцкого и Януковича.

"Это делается, чтобы в правовом поле проводить досудебное расследование в связи с тем, что это лицо не находится на территории Украины и не может быть привлечено к ответственности", — заявил Симонов.

Кроме того, по словам прокурора Алексея Донского, расследуется дело в отношении подозреваемых в покушении на убийство правоохранителей во время событий на Майдане.

"В рамках этого производства сообщили о подозрении определенным лицам", — сказал он. Он также подчеркнул, что отдельно расследуется дело в отношении должностных лиц, которые организовали так называемую "антитеррористическую операцию " 18 февраля 2014 года, в результате чего пострадали как протестующие, так и правоохранители. Ответственность за эти преступления инкриминируется в том числе Януковичу.

Ранее экс-председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что во время Евромайдана в 2013-2014 годах в Украину трижды приезжали большие группы генералов ФСБ Российской Федерации.