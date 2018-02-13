Портнов: Порошенко - абсолютное зло, главный государственный преступник

РИА Новости Украина

Экс-президента Грузии и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили накануне выдворили из Украины в Польшу, откуда он прорвался через границу осенью минувшего года. Выдворению предшествовало задержание Саакашвили сотрудниками Госпогрнслужбы в столичном ресторане "Сулугуни".

Сам Саакашвили в ответ заявил, что на реадмиссию нужно реагировать спокойно, однако добавил, что намерен вернуться в Украину и найдет способ это сделать. При этом, по его словам, он будет искать "легальный путь" возвращения в страну, где его лишили гражданства.

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Наряду с этим накануне стало известно, что Шевченковский райсуд Киева объявил в розыск главного редактора "Страны" Игоря Гужву в рамках уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Данное решение суда не подлежит обжалованию, розыск Гужвы возложен на прокуратуру.

Напомним, что Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы. Сам Гужва считает возбужденные против него дела сфабрикованными. Также он заявил, что вернется в Украину, когда там появится возможность защищать свои права "в правовом поле".

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По мнению юриста Андрея Портнова, на сегодняшний день не имеет никакого значения, из какой точки мира бороться с "бандой" главы государства Петра Порошенко.

"Петр Алексеевич, поделюсь с Вами одним секретом. Не имеет совершенно никакого значения, из какой точки мира бороться с Вашей тупой, циничной и воровской бандой — изнутри страны или из-за границы. Также не имеет значения, выслали Вы кого-то насильно или Ваши оппоненты находятся за границей по другим причинам", — написал Портнов в Facebook.

По его мнению, в век цифровых технологий и коммуникаций физическое присутствие человека на территории страны необязательно.

Фото Андрея Портнова в Facebook

"Нужно просто искренне ненавидеть Вас и Вашу организованную преступную группировку и быть абсолютно уверенным, что хуже Вас ничего уже быть не может, что Вы — абсолютное зло и главный государственный и военный преступник. Нужно не терять времени, а систематизировать сотни доказательств и документировать Вашу текущую преступную деятельность. А после прихода к власти любого другого человека незаметно помочь ему бросить все свои силы именно на Вас", — резюмировал Портнов.