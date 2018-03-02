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    Янукович о взаимодействии с Манафортом: никогда не обсуждал с Путиным

    (обновлено: )12430
    Как заверил Янукович, что касается его "обсуждений с президентом Путиным каких-то отношений с Полом Манафортом – это абсолютный абсурд".
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что никогда не обсуждал с главой России Владимиром Путиным свое сотрудничество с Полом Манафортом — экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пресс-конференция Виктора Януковича: ключевые заявления экс-президента

    "Что касается моих обсуждений с президентом Путиным каких-то отношений с Полом Манафортом – это абсолютный абсурд. Никогда у нас этой темы не было…. С Полом Манафортом мы начали работать во второй половине 2005 года. Избирательная кампания весной 2006 года проходила с участием Пола Манафорта и его людей, которые работали с аппаратом "Партии регионов" Украины… Затем были внеочередные выборы 2007 года в парламенте. Затем президентские выборы в 2010 году. Все это время Манафорт имел дело с аппаратом "Партии регионов". Я лично не пописывал с ним никаких соглашений. Я лично не устанавливал никаких сумм оплат за его работу, и эта тема у меня с ним никогда не обсуждалась, сколько он должен получать", — сказал Янукович на пресс-конференции.

    Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег, говорится в обвинительном заключении.

    Также Манафорту были предъявлены дополнительные обвинения — в выплате в 2012 году больших сумм бывшим высокопоставленным европейским политикам от имени правящей тогда украинской Партии регионов.

    Гейтс пошёл на сделку со следствием и, вероятно, проведёт в тюрьме ограниченный срок в обмен на признание вины. Манафорт от этой сделки отказался.

    Ранее Янукович заявил, что планирует в ближайшее время обратиться к США и РФ, странам-гарантам соглашения об урегулировании кризиса в Украине с предложениями по урегулированию конфликта в Донбассе.

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