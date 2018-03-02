Янукович о соглашении с оппозицией в 2014 г: была нарушена Конституция

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Экс-глава Украины Виктор Янукович заявил, что гаранты соглашения между президентом Украины и оппозицией от 21 февраля 2014 года допустили нарушение Конституции страны, допустили вооруженный переворот.

"Главное, что произошло на мой взгляд – они допустили фактически нарушение конституции и верховенства права, главного демократического принципа. Допустили государственный вооруженный переворот", — сказал Янукович в ходе пресс-конференции.

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Ранее Янукович заявил, что планирует в ближайшее время обратиться к США и РФ, странам-гарантам соглашения об урегулировании кризиса в Украине с предложениями по урегулированию конфликта в Донбассе.