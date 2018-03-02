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    Янукович обратится к США и РФ по урегулированию конфликта в Донбассе

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    Бывший президент Украины высказал свое видение по урегулированию конфликта в Донбассе. Янукович уверен, что ключевую роль по разрешению конфликта могут сыграть Россия и США.
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что планирует в ближайшее время обратиться к США и РФ, странам-гарантам соглашения об урегулировании кризиса в Украине с предложениями по урегулированию конфликта в Донбассе.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пресс-конференция Виктора Януковича: ключевые заявления экс-президента

    "Уверен, что единственный путь в поиске мира – это мирные прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением ЕС, России, США и ООН. Со своей стороны я планирую в ближайшее время обратиться к государствам-гарантам подписания соглашения от 21 февраля 2014 и государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе – США и России. Предметом моего обращения станут предложения по поиску путей прекращения войны на Донбассе и началу ликвидации последствий произошедшего", — сказал Янукович на пресс-конференции.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович 2 марта проводит пресс-конференцию в российском государственном агентстве "ТАСС".

    Пресс-конференция Януковича началась с задержкой на 30 минут. В начале журналистам показали отрывки фильма итальянских журналистов о грузинских снайперах на Майдане.

    В своем выступлении и отвечая на вопросы журналистов Виктор Янукович заявил, что закон о реинтеграции Донбасса — это закон о продолжении войны.

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