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    Адвокат: Янукович вернется в Украину

    (обновлено: )89863
    Адвокат Виктора Януковича сообщил, что его подзащитный пребывает на территории Российской Федерации вынужденно.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в Украину, об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк во время перерыва в Оболонском районном суде, где рассматривается дело о госизмене Януковича. 

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    "Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой", — сказал Сердюк.

    По его словам, Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, "в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование", сообщает Укриформ.

    Сердюк отметил, что допросы Януковича не проводятся, потому что этого не желает украинская сторона, ни один следователь по одному делу не желает провести его допрос.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что власти Украины по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что защита Януковича готовит иск против генпрокурора из-за распространения им "заведомо ложной информации" о намерении конфисковать деньги, якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению.

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