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    Янукович покинул Украину на российских военных вертолетах - экс-охранник

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (700)

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    Виктор Ризниченко был охранником Виктора Януковича. В ходе допроса в четверг он заявил, что глава государства покинул страну на вертолетах Ми-8 около Бердянска в Запорожской области.
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    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко, бывший охранник экс-президента Виктора Януковича заявил, что три российских военных вертолета забрали главу государства в Запорожской области и перевезли его в Крым 22-23 февраля 2014 года. Об этом он заявил в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева.

    Он сообщил, что был охранником Януковича и 21-23 февраля 2014 года сопровождал его во время побега из Украины, передают Украинские новости.

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    По его словам, 21 февраля президент, его семья и охранники вылетели на двух вертолетах из резиденции "Межигорье" в Харьков, а оттуда — на двух самолетах Falkon в неизвестном направлении, но диспетчер "Украэроруха" передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром.

    Самолеты сели в Донецке, и Янукович с охраной пересели в автомобили и уехали в сторону Крыма, добавил Ризниченко.

    "Во время движения около Бердянска (Запорожская область) мы подъехали к сельскохозяйственному полю… Осветили его фарами, и сразу же на поле сели три вертолета Ми-8 (…) Я так думаю, что это были вертолеты Российской федерации", — сообщил экс-охранник, добавив, что на вертолетах были изображены красные звезды, пилоты были в военной форме, но без шевронов.

    На этих вертолетах Янукович был вывезен в Анапу (Россия), говорится в сообщении.

    Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после смены власти в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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