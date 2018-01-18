Янукович покинул Украину на российских военных вертолетах - экс-охранник

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко, бывший охранник экс-президента Виктора Януковича заявил, что три российских военных вертолета забрали главу государства в Запорожской области и перевезли его в Крым 22-23 февраля 2014 года. Об этом он заявил в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева.

Он сообщил, что был охранником Януковича и 21-23 февраля 2014 года сопровождал его во время побега из Украины, передают Украинские новости.

По его словам, 21 февраля президент, его семья и охранники вылетели на двух вертолетах из резиденции "Межигорье" в Харьков, а оттуда — на двух самолетах Falkon в неизвестном направлении, но диспетчер "Украэроруха" передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром.

Самолеты сели в Донецке, и Янукович с охраной пересели в автомобили и уехали в сторону Крыма, добавил Ризниченко.

"Во время движения около Бердянска (Запорожская область) мы подъехали к сельскохозяйственному полю… Осветили его фарами, и сразу же на поле сели три вертолета Ми-8 (…) Я так думаю, что это были вертолеты Российской федерации", — сообщил экс-охранник, добавив, что на вертолетах были изображены красные звезды, пилоты были в военной форме, но без шевронов.

На этих вертолетах Янукович был вывезен в Анапу (Россия), говорится в сообщении.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после смены власти в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.