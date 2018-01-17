Луценко отчитался о конфискованных деньгах Януковича перед комитетом ВР

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Киеве состоялоаьс заседание парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, на него был приглашен генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

На заседании комитета он отчитался о ходе расследования по делу о хищении средств при президенте Виктор Януковиче и о судьбе конфискованных средств.

По словам Луценко, уже вынесено 30 судебных приговоров в отношении участников преступной схемы по расхищению государственных средств.

Генпрокурор заявил, что решениями судов было установлено более 500 украинских и иностранных предприятий, которые принимали участие в отмывании средств для организованной преступной группировки Виктора Януковича.

Луценко сообщил, что в первой половине 2018 года планируется спецконфискация еще трех миллиардов гривен средств экс-президента.

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