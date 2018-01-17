наверх
17.01.201817:15
Курсы валют НБУ
  • USD28.65+ 0.08
  • EUR35.04- 0.03
Рубрики
Ещё
    Видео

    Луценко отчитался о конфискованных деньгах Януковича перед комитетом ВР

    (обновлено: )24702
    В Киеве началось заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. На заседание приглашен генеральный прокурор Юрий Луценко.
    Онлайн-трансляция УНН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Киеве состоялоаьс заседание парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, на него был приглашен генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    На заседании комитета он отчитался о ходе расследования по делу о хищении средств при президенте Виктор Януковиче и о судьбе конфискованных средств.

    По словам Луценко, уже вынесено 30 судебных приговоров в отношении участников преступной схемы по расхищению государственных средств.

    Генпрокурор заявил, что решениями судов было установлено более 500 украинских и иностранных предприятий, которые принимали участие в отмывании средств для организованной преступной группировки Виктора Януковича.

    Луценко сообщил, что в первой половине 2018 года планируется спецконфискация еще трех миллиардов гривен средств экс-президента.

    Читайте также: День икс. Депутаты прижмут Луценко к стенке за "деньги Януковича"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады Украины
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших