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    Луценко сообщил, когда конфискует еще 3 млрд грн средств Януковича

    Тема:

    Спецконфискация. Депутатские страсти вокруг закона (40)

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    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, правоохранители планируют спецконфисковать еще три миллиарда гривен средств экс-президента Виктора Януковича в первой половине этого года.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В первой половине 2018 года планируется спецконфискация еще трех миллиардов гривен средств экс-президента Виктора Януковича, заявил на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны генпрокурор Юрий Луценко.

    Юрий Луценко выступает на заседании парламентского комитета по нацбезопасности
    Онлайн-трансляция УНН
    Луценко отчитался о конфискованных деньгах Януковича перед комитетом ВР

    "Мы планируем еще три миллиарда гривен также спецконфисковать в первой половине этого года", — заявил Луценко.

    Генпрокурор отметил, что пока не будет разглашать детали предстоящей спецконфискации в интересах следствия. 

    Напомним, в апреле 2017 года Генпрокуратура Украины заявила о конфискации в доход бюджета государства 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича. Конфискация была проведена на основании решения суда в Донецкой области по уголовному делу о деятельности "преступной группировки", которая якобы действовала под руководством бывшего главы государства.

     

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