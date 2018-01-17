Луценко сообщил, когда конфискует еще 3 млрд грн средств Януковича

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В первой половине 2018 года планируется спецконфискация еще трех миллиардов гривен средств экс-президента Виктора Януковича, заявил на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы планируем еще три миллиарда гривен также спецконфисковать в первой половине этого года", — заявил Луценко.

Генпрокурор отметил, что пока не будет разглашать детали предстоящей спецконфискации в интересах следствия.

Напомним, в апреле 2017 года Генпрокуратура Украины заявила о конфискации в доход бюджета государства 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича. Конфискация была проведена на основании решения суда в Донецкой области по уголовному делу о деятельности "преступной группировки", которая якобы действовала под руководством бывшего главы государства.