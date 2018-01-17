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    Луценко назвал страны, в которых отмывались деньги Януковича

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (699)

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    По словам генпрокурора Юрия Луценко, решениями судов установлено более 500 субъектов украинской и иностранной юрисдикции, которые принимали участие "в хищении и отмывании денег для ОПГ Януковича".
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Решениями судов было установлено более 500 украинских и иностранных предприятий, которые принимали участие в отмывании средств для организованной преступной группировки (ОПГ) экс-президента Виктора Януковича, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

    Юрий Луценко выступает на заседании парламентского комитета по нацбезопасности
    Онлайн-трансляция УНН
    Луценко отчитался о конфискованных деньгах Януковича перед комитетом ВР

    "Решениями судов установлено более 500 субъектов украинской и иностранной юрисдикции, которые принимали участие в этом хищении и отмывании денег для ОПГ Януковича", — заявил Луценко.

    Генпрокурор отметил, что эти предприятия отмывали средства на территории стран Азии, Кипра и Латвии. После этого заводили средства в украинские банки, в которых под давлением группировки оформлялись облигации внутреннего государственного займа.

    По словам Луценко, такие облигации приносили ОПГ 9% годовых доходов в валюте.

    Ранее сообщалось, что в первой половине 2018 года планируется спецконфискация еще трех миллиардов гривен средств экс-президента Виктора Януковича.

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