Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Контактная группа по Украине приняла заявление о перемирии в Донбассе с понедельника, 5 марта, заявил журналистам постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Сегодня контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, которое начнётся в ноль часов одну минуту 5 марта 2018 года", — заявил он.

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По словам Грызлова, в заявлении контактной группы подчёркнута важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, безусловного применения дисциплинарных мер к нарушителям режима.

"Подчеркнуто требование к сторонам конфликта не вести наступательных действий и разведывательных операций, обозначен запрет ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Также стороны готовы соблюдать требование не вести преднамеренных обстрелов гражданской инфраструктуры — школ, детских садов, больниц. Стороны также ещё раз заявили о своей общей и твердой приверженности полному выполнению минских соглашений", — сообщил он.

Грызлов также выразил надежду, что это перемирие будет соблюдаться более точно и полно, чем действовавшие в предыдущие периоды, и послужит базой для начала действий по политическому урегулированию конфликта.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.