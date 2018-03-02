наверх
02.03.201821:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Политика

    Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе

    Тема:

    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе (298)

    (обновлено: )26561
    Постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что контактная группа при участии представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР подтвердила полную приверженность прекращению огня с 5 марта.
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

    КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Контактная группа по Украине приняла заявление о перемирии в Донбассе с понедельника, 5 марта, заявил журналистам постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

    "Сегодня контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, которое начнётся в ноль часов одну минуту 5 марта 2018 года", — заявил он.

    Читайте также: Угроза с неба. Донбасс: не обстрелы, так аномальный снег

    По словам Грызлова, в заявлении контактной группы подчёркнута важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, безусловного применения дисциплинарных мер к нарушителям режима.

    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by
    Донбасс, переговоры в Минске: без прорыва, но с перемирием

    "Подчеркнуто требование к сторонам конфликта не вести наступательных действий и разведывательных операций, обозначен запрет ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Также стороны готовы соблюдать требование не вести преднамеренных обстрелов гражданской инфраструктуры — школ, детских садов, больниц. Стороны также ещё раз заявили о своей общей и твердой приверженности полному выполнению минских соглашений", — сообщил он.

    Грызлов также выразил надежду, что это перемирие будет соблюдаться более точно и полно, чем действовавшие в предыдущие периоды, и послужит базой для начала действий по политическому урегулированию конфликта.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центральный офис "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Мокрый снег
    Украина остановилась в снежных заносах
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?